Jak poinformowano w komunikacie, według stanu na 26 czerwca łącznie wpłynęło ponad 130,4 tys. wniosków o rentę wdowią. Najwięcej było ich w Warszawie (21,6 tys.), Lublinie (17,3 tys.) i Poznaniu (13,2 tys.), a najmniej w Opolu (2,4 tys.), Koszalinie (2,6 tys.) i Częstochowie (3 tys.). Rozpatrzono ponad 100 tys. wniosków; przekazy przesyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunki bankowe.

Reklama

Renta wdowia, przyznawana przez KRUS, powinna trafić do świadczeniobiorcy najpóźniej 7 lipca, ale może to nastąpić parę dni wcześniej. Jak przekazano, kilka oddziałów KRUS zaczęło wysyłać świadczenie w środę i czwartek. "Ostateczny termin otrzymania pieniędzy zależy od poczty czy banku. W każdym przypadku – terminem ostatecznym jest poniedziałek 7 lipca. Do pozostałych uprawnionych, których wnioski dopiero są rozpatrywane, albo dopiero wpłyną w tym miesiącu – pieniądze trafią pod koniec lipca" - poinformowała KRUS.

KRUS przypomniał, że osoby upoważnione mogą zdecydować się na pełną rentę rodzinną oraz 15 proc. własnej emerytury czy renty lub pełne własne świadczenie oraz 15 proc. renty rodzinnej. Dodał też, że od 2027 roku renta wdowia wzrośnie do poziomu 25 proc. wybranego świadczenia.

Ponad 37 tysięcy osób ma prawo do świadczeń w co najmniej dwóch różnych organach

Ze wszystkich otrzymanych przez KRUS wniosków ponad 37 tys. jest od osób posiadających prawo do świadczeń w co najmniej dwóch różnych organach emerytalno-rentowych. "To oznacza, że przynajmniej jedno ze świadczeń wchodzących w skład zbiegu wdowiego przyznane jest przez inny niż KRUS, organ emerytalno-rentowy tj. ZUS, ZER MSWiA, BESW lub WBE" - wyjaśniono. W ramach tzw. renty wdowiej każdy organ będzie wypłacał przyznane przez siebie świadczenie. Przykładowo wdowa decydująca się na wypłatę renty rodzinnej łącznie z emeryturą rolniczą w wariancie 100 proc. emerytury rolniczej i 15 proc. renty rodzinnej otrzyma rentę rodzinną od ZUS, a emeryturę od KRUS.

KRUS wnioski o rentę wdowią zaczął przyjmować w styczniu tego roku, jednocześnie prowadząc kampanię informacyjną. "Największym wyzwaniem okazało się zapewnienie odpowiedniej wymiany danych i sprawnej komunikacji z innymi organami rentowymi, co wymagało dużego zaangażowania organizacyjnego" - ocenił KRUS. Dodał, że dużym wyzwaniem była również liczba wniosków o rentę wdowią oraz rentę rodzinną, których w sumie było ponad 251 tys. "Na koniec czerwca aż 76 proc. wniosków o rentę wdowią zostało rozpatrzonych, a w przypadku renty rodzinnej – 95 proc." - przekazano.

KRUS wyjaśnił, że renta wdowia przyznawana jest wdowom i wdowcom, jeśli spełniają warunki. To m.in. ukończenie co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn oraz pozostawanie we wspólności małżeńskiej do czasu śmierci współmałżonka. "Nie można też być w nowym związku małżeńskim. Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu ustaje z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną" - podkreślił.