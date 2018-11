Odpowiadając na to pytanie Marcin Horała zwracał uwagę, że "Marek Jakubiak wyrażał chęć tworzenia nowej formacji" i zastrzegł, że "polityka to nie jest piłka nożna, gdzie w okienku transferowym trzeba kupić jak najwięcej zawodników".

"Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość jest formacją otwartą, chętną do współpracy, więc jeśli ktoś akceptuje nasze wartości, nie ma w swoim życiorysie jakichś czarnych plam, a w tym przypadku nic mi na ten temat nie wiadomo, to droga do współpracy jest otwarta" - powiedział Horała, który jest szefem sejmowej komisji śledczej ds. VAT

Marek Jakubiak jest wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. VAT.

W piątek wieczorem Jakubiak poinformował oficjalnie na swoim profilu na Facebooku, że odchodzi z klubu sejmowego Kukiz'15. Poseł pytany w Polsat News, czy zamierza założyć partię odpowiedział: "pewnie nie". "Tych partii jest mnóstwo całe. Co po następnej partii?" - podkreślił. Jak dodał, chce zorganizować coś na wzór "federacji". "Nie mam interesów w rozdrabianiu centrum polityki polskiej, ja bym wolał połączyć kilka partii, niż robić nową partię" - zapowiedział. (PAP)