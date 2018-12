Kruk ma umowę kredytu do 50 mln zł z Bankiem Pocztowym



Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Kruk podpisał 5 letnią umowę o kredyt rewolwingowy z Bankiem Pocztowym, która zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 50 mln zł, podała spółka. Łączna wartość wszystkich dostępnych linii kredytowych grupy wynosi obecnie 1,8 mld zł.

"Kruk potwierdza wysoką zdolność do pozyskiwania finansowania zewnętrznego - tylko w ostatnich dwóch miesiącach pozyskaliśmy łącznie 155 mln zł - 90 mln zł w formie kredytów bankowych oraz 65 mln zł w formie obligacji. To istotna przewaga konkurencyjna, szczególnie na rynku generującym silną podaż portfeli, przy słabnącej presji konkurencyjnej. Chcemy dobrze wykorzystać ten trend" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Kruk w październiku 2018 r. przeprowadził prywatną emisję obligacji wśród inwestorów instytucjonalnych o wartości 35 mln zł. W listopadzie inwestorzy indywidualni nabyli obligacje spółki na rynku publicznym - wartość oferty wyniosła 30 mln zł. Także w listopadzie Kruk zwiększył dostępne finansowanie bankowe i podpisał aneks do umowy kredytowej z mBank, który zwiększył dostępność obecnej linii kredytowej o 40 mln, do 140 mln zł łącznie. Kruk ma miejsce na bilansie na dalsze inwestycje - wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowej na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wyniósł 2,3x (kowenant na poziomie 4,0x), podano także.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)