W kraju działa obecnie ponad 300 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych - wynika z szacunków Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. To około dwa razy więcej niż pod koniec ubiegłego roku. Na razie stanowimy bardzo mały rynek na tle całej Europy, gdzie stacje ładowania elektryków są codziennym widokiem, w całej Europie jest ich na ok. 100 tys.

"Zaczynamy z wysokiego C"

Co wyróżnia polski rynek na tle Europy, to pokaźna liczba stacji z szybkim ładowaniem. PSPA nie ma dokładnych danych, ale można szacować, że takich stacji jest ponad 100.

- Polski rynek infrastruktury ładowania rozwija się trochę inaczej niż w państwach Europy zachodniej, ponieważ obecnie więcej przybywa ładowarek szybkich niż ładujących wolno. Można powiedzieć, że zaczęliśmy z wysokiego C, korzystając a faktu, że w momencie, kiedy infrastruktura zaczęła się w Polsce rozwijać, technologia szybkiego ładowania była już dostępna. W Polsce, dzięki dofinansowaniu różnych projektów, właśnie takie stacje ładowania są teraz rozwijane - mówi Edyta Szczęśniak z Greenway Polska.

Greenway przecierał szlaki w naszym kraju i jest teraz jest największym operatorem na tym rynku. Firma na koniec 2017 r. miała 33 własne stacje ładowania (32 szybkie i jedna przyspieszona AC) oraz 4 partnerskie. Teraz w sieci Greenway działa 78 stacji własnych i 15 partnerskich, co łącznie daje 83. Jak podaje firma, wśród stacji własnych ma ona 75 szybkich (każda ma po 3 punkty ładowania w rozumieniu ustawy; w tym 2 są DC, 1 AC). Stacje partnerskie – wszystkie AC – mają po 1 lub 2 punkty (gniazda) i łącznie dają 25 ogólnodostępnych punktów. - Stacje partnerskie mogą być ogólnodostępne lub nie – 2 z naszych partnerskich nie są ogólnodostępne - wyjaśnia Szczęśniak.

Na rozwiązanie "kwestii formalnych związanych z procesem przyłączania do sieci OSD" oczekuje 13 szybkich stacji Greenwaya, w podobnej sytuacji jest 5 inwestycji partnerskich.

Przyspieszenie na stacjach paliw

Po piętach Greenwayowi zaczyna deptać konkurencja, która w dodatku oferuje ładowania aut (jeszcze) za darmo. Przełom następuje na stacjach paliw. Lotos 26 października umożliwił kierowcom samochodów elektrycznych swobodny przejazd A1 i A2 pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. Na trasie jest 12 punktów ładowania, każdy posiada kilka stanowisk i ładowarkę o łącznej mocy 150 kW, obsługującą trzy międzynarodowe standardy: CHAdeMO , CCS i Type 2 (wolniejsze).

Orlen pierwszą stację otworzył w Siewierzu przy trasie Katowice-Warszawa. Do końca pierwszego kwartału 2019 r. planuje co najmniej 20 stacji szybkiego ładowania, o mocy 50 i 100 kW, w całym przyszłym roku ma to być już 50 stacji. Docelowo w 150 lokalizacjach znajdą się ładowarki o mocy 50, 100 i 150 kW, dając możliwość jednoczesnego ładowania do 3 pojazdów.

Gdzie jeszcze można znaleźć ładowarki? Mapa stacji ładowania aut elektrycznych w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl