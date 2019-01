Boryszew: List intencyjny ws. sprzedaży Walcowni Metali Dziedzice wygasł



Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - List intencyjny zawarty przez Boryszew z Krezusem ws. potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej Walcownia Metali Dziedzice wygasł, podał Boryszew.

"W trakcie jego [listu] obowiązywania nie doszło do uzgodnień co do struktury, treści oraz sposobu finansowania potencjalnej transakcji sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Na dzień sporządzenia raportu Boryszew nie prowadzi rozmów z innymi podmiotami dotyczących sprzedaży spółki zależnej, dodano.

18 stycznia 2018 r. Krezus informował o podpisaniu z Boryszewem listu intencyjnego w sprawie zakupu 100% akcji Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach za około 160 mln zł.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)