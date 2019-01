"Rok 2019 to rok 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki, z tej okazji polski parlament podjął decyzję, że będzie to Rok Moniuszkowski, ale decyzję także taką samą podjęło UNESCO i to jest także międzynarodowy rok, co jest wielkim zaszczytem dla nas, ale przede wszystkim dla Stanisława Moniuszki" - powiedział podczas ceremonii Gliński, przypominając, że decyzja UNESCO podjęło decyzję w tej sprawie na wniosek Polski, Litwy i Białorusi.

Minister podkreślił, że tablica upamiętniająca wybitnego kompozytora na budynku dworca i nadanie mu jego imienia "po prostu Moniuszce się należy". "On jest w opinii powszechnej chyba niedoceniany; znane są główne dwa jego utwory ("Halka" i "Straszny dwór" - PAP), ale to jest artysta wielki, artysta, który napisał kilkanaście oper i operetek, kilkaset pieśni. Wspaniałe także pieśni i kompozycje religijne, msze, wiele innych także dokonań artystycznych" - mówił Gliński.

"Jemu się po prostu należy, żeby świat wiedział więcej o Moniuszce, i żebyśmy my także uczyli się na jego muzyce" - podkreślił wicepremier.

W sobotniej uroczystości wziął udział także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz inicjatorzy wydarzenia z Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki. Obecni byli również krewni kompozytora, przedstawiciele władz kolejowych spółek, Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i mieszkańcy Warszawy.

W tym roku, 5 maja, minie 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki - kompozytora, dyrygenta, autora ok. 270 pieśni, operetek, baletów i oper, m.in. najsłynniejszej polskiej opery "Halka". W związku z tą rocznicą parlament ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.