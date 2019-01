Paszynian był p.o. premiera od października, kiedy podał się do dymisji, by doprowadzić do rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Wcześniej stanął na czele rządu 8 maja w wyniku masowych protestów przeciwko korupcji i kumoterstwu.

Blok dawnego opozycjonisty Paszyniana Mój Krok zdobył ponad 70 proc. głosów w przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbyły się 9 grudnia.

Jak wskazują media, w czasie kilkumiesięcznych rządów Paszyniana zmieniono wszystkich gubernatorów w kraju, ruszyła kampania antykorupcyjna i wzrosły wpływy z podatków.

W poniedziałek odbywa się pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Armenii. Na jego przewodniczącego został wybrany dotychczasowy p.o. wicepremiera Ararat Mirzojan również z Mojego Kroku.(PAP)