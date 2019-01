OT Logistics wydłużył terminy spłaty kredytów i wykupu obligacji serii G



Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - OT Logistics zawarł kolejne aneksy do umów kredytowych, przedłużające terminy ich spłaty, podała spółka. Aneksy dotyczą umowy kredytu celowego z konsorcjum banków (przedłużenie do 25 stycznia z opcją przedłużenia do 15 lutego); umów dwóch kredytów z BGŻ BNP Paribas (przedłużone 25 stycznia i 31 stycznia, z czego pierwszy posiada opcję przedłużenia do 15 lutego) oraz umowy o linię wieloproduktową z mBankiem (przedłużony do 25 stycznia z opcją przedłużenia do 15 lutego).

Ponadto spółka zawarła z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN - jedynym obligatariuszem obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu obligacji) w kwocie 17,9 mln zł porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji, przewidujące zmianę terminu wykupu z 16 stycznia 2019 r. na 15 lutego 2019 r., czytamy także w komunikacie.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)