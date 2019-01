Wskaźnik ZEW w Niemczech wzrósł do -15 pkt w styczniu



Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Wskaźnik instytutu ZEW, obrazujący nastroje w gospodarce niemieckiej wzrósł o 2,5 pkt m/m i wyniósł -15 pkt w styczniu br., podał Instytut ZEW.

Konsensus rynkowy dotyczący wskaźnika oczekiwań wynosił -18,4 pkt.

Wskaźnik ocen bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech spadł o 17,7 pkt do 27,6 pkt, podano w komunikacie.

Oczekiwania dotyczące przyszłości gospodarki strefy euro wzrosły o 0,1 pkt do -20,9 pkt, zaś wskaźnik ocen bieżących spadł o 6,8 pkt do 5,3 pkt, podano także.

(ISBnews)