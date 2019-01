Empik: Liczba zamówień online wzrosła o ponad 0,5 mln r: r w 2018 roku



Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Empik odnotował w 2018 r. 575 tys. więcej zamówień online niż rok wcześniej, a także 100-procentowy wzrost liczby transakcji w aplikacji i 30-procentowy udział w segmencie wszystkich klientów dokonujących zakupów internetowych w Polsce, podała spółka. Marka zapowiada dalszy wzrost udziału sprzedaży online w całości biznesu.

"W 2018 roku ruch na stronie Empik.com wzrósł o 25% w stosunku do 2017 roku, a klienci złożyli o 575 tysięcy więcej zamówień. To oznacza, że aż 30% Polaków korzystających z zakupów online złożyło zamówienie właśnie w sklepie internetowym Empiku! Również ubiegłoroczny Black Friday można zaliczyć do rekordowych - Empik.com odnotował w tym dniu ponad 50 tys. zamówień, co stanowiło najlepszy sprzedażowo dzień w historii sklepu. Tym samym platforma Empiku ugruntowała swoją pozycję w pierwszej trójce najpopularniejszych sklepów internetowych w Polsce wg badań Gemiusa" - czytamy w komunikacie.

Ubiegły rok był dla Empik.com czasem wdrażania nowych rozwiązań. Pojawiła się wówczas nowa wersja aplikacji, a marketplace - czyli platforma dla sprzedawców zewnętrznych oferujących swoje produkty w Empik.com - odnotował ponad 300 tysięcy zamówień. Empik wystartował również z własną bileterią internetową Empik Bilety, a także wprowadził z sukcesem trzy abonamenty w aplikacji EmpikGO. Ogromny wzrost popularności w 2018 roku odnotowała także sama aplikacja mobilna Empiku - ponad 100% więcej zamówień i 20% więcej aktywnych użytkowników. Największy wzrost zainteresowania zyskała opcja Click&Collect, czyli możliwość rezerwacji i szybkiego odbioru zamówienia w salonie. W 2018 roku z wykorzystaniem tej opcji odebrano aż 3 razy więcej zamówień niż w 2017, podano również.

"Rok 2018 był dla nas pełen sukcesów, ale nie zamierzamy zwalniać tempa. Stawiamy sobie wiele wyzwań, zwłaszcza w obszarze związanym z rozwojem i personalizacją oferty. Mocno zindywidualizowany dobór produktów, w pełni dopasowany do potrzeb i zainteresowań klienta oraz precyzyjne targetowanie - to projekty, na które będziemy stawiać w 2019 roku. Nadal mocno inwestujemy też w mobile, który ma ogromny potencjał, co najlepiej obrazują wyniki sprzedaży w naszej aplikacji. W ubiegłym roku niemal co 10. zakup w Empik.com został dokonany za pomocą aplikacji, a badania pokazują, że to dopiero początek dynamicznych wzrostów" - powiedział dyrektor e-commerce Empik Szymon Bujalski, cytowany w komunikacie.

Grupa Empik to największa sieć sprzedaży produktów kultury i rozrywki w Polsce i lider w kategoriach wydawniczych (książka, muzyka, film).

(ISBnews)