"Gdyby nie było problemu, nie byłoby żadnego protestu. To już jest ostateczność; póki mamy siły, będziemy walczyć o nasze życie, o godność rolników i o polską wieś" - powiedział PAP Marek, jeden z protestujących.

W poniedziałek grupa ok. 200 osób przeszła "Marszem Milczenia" blokując drogę krajową nr 11 między Kórnikiem a Środą Wielkopolską. Rolnicy szli jednym pasem ruchu. Przed nimi, na czele pochodu, ciągnięta na przyczepie jechała symboliczna trumna polskiego rolnictwa; przepasana flagą narodową.

Uczestnicy protestu mieli w rękach polskie flagi z żałobnym kirem i transparenty: "Szanujmy się wzajemnie", "Żałoba polskiego rolnictwa", "Tylko jeden człowiek w Polsce może odmienić nasze losy", i "prezydent Andrzej Duda obrońcą polskiej wsi".

Protestujący rolnicy podkreślali w rozmowie z PAP, że "domagają się rozmowy z najwyższą władzą". "Chcemy rozmawiać z premierem, chcemy rozmawiać z prezydentem, bo minister rolnictwa jest nie tylko głuchy na nasze postulaty, ale i nie wykazuje żadnej chęci, aby nam pomóc. Mamy dosyć pozorów, zamiatania naszych spraw pod dywan. Z rolnikami nikt nie liczy się już od dłuższego czasu - musimy to zmienić, i my to zmienimy" - powiedział PAP Dawid, który również brał udział w przemarszu.

Swoim protestem rolnicy chcą zwrócić uwagę m.in. na niskie ceny oferowane za płody rolne i żywiec oraz brak ochrony krajowego rynku żywności.

Poniedziałkowe protesty na wielkopolskich drogach, które mogą przybrać także formę całkowitej blokady przejazdu, mogą potrwać nawet kilka godzin.

Jak informowała w poniedziałek PAP Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji, utrudnienia w ruchu występują w ok. 22 miejscowościach w regionie, m.in. w okolicy Pleszewa, Kalisza, Chodzieży.

"Obecnie wiemy o około 22 grupach protestujących - głównie na drogach krajowych. Nigdzie nie stwierdzamy zablokowania ruchu. Najczęściej jest to spowolnienie ruchu w związku z przemieszczającymi się kolumnami pojazdów rolniczych. Wiemy też, że w kilku miejscach rolnicy przechodzą po przejściach dla pieszych. Wszędzie tam są nasi funkcjonariusze i monitorują sytuację" - powiedziała.

Z utrudnieniami w ruchu kierowcy muszą się liczyć m.in. na drodze krajowej nr 11 oraz dk 92 między Poznaniem a Pniewami, a także na dk nr 5 między Kościanem a Śmiglem. Problemy występują też na drodze krajowej 25 w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego.

Jak podkreśliła Liszczyńska, wszędzie tam, gdzie będzie taka konieczność, policja będzie wyznaczała objazdy.