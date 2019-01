Klient, jego komputer, czy smartfon i sklep internetowy to części każdego procesu transakcyjnego, dokonywanego w cyberprzestrzeni. W internecie korzystamy z konta bankowego, przeglądamy oferty, kupujemy, płacimy rachunki. Niemal wszystko można w ten sposób załatwić.

Kluczowe jest to, aby robić to BEZPIECZNIE. Program antywirusowy, sklep internetowy, który posiada regulamin, dane kontaktowe, pozytywne opinie i korzysta z szyfrowanego połączenia, wreszcie konsumencka świadomość i czujność, która podpowiada, że niewiarygodnie atrakcyjne oferty są najczęściej oszustwem. Wszystko to składa się na bezpieczeństwo zakupów dokonywanych w cyberprzestrzeni.

Więcej w serii filmów edukacyjnych Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich:

