"Do końca 2018 roku złożono 25 tys. 633 trzy wnioski (w ramach programu Czyste powietrze - PAP). Kwoty, o które wnioskują nasi obywatele to w ramach dotacji (...) 403 mln zł, a w ramach pożyczek to około 140 mln zł" - powiedziała Golińska.

"Do tej pory, do końca grudnia podpisano ponad 100 umów na łączną kwotę 1 mln zł. Podpisano je w wojewódzkich funduszach w Gdańsku, Kielcach, Olsztynie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i w Zielonej Górze" - dodała.

Wiceminister poinformowała też, że jak dotąd na podstawie zapotrzebowania złożonego przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, w ramach programu Czyste powietrze ujęto 875 mln zł na dotacje, a na pożyczki 185 mln zł.

Golińska przypomniała, że od 21 stycznia br. wznowiono nabór wniosków w programie antysmogowym Czyste powietrze. Wyjaśniła, że przerwa w przyjmowaniu wniosków była spowodowana wprowadzeniem ulgi termomodernizacyjnej, a także "zdjęciem" opodatkowania z przyznawanej dotacji.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski