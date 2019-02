Sescom miał 8,3 mln zł zysku netto, 10,6 mln zł zysku EBIT w roku obr. 2017: 18



Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Sescom osiągnął 131,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 8,3 mln zł zysku netto oraz 10,6 mln zł zysku operacyjnego w roku obrotowym 2017/18 oraz, podała spółka.

W okresie 01.10.2017 - 30.09.2018 dynamika wzrostu przychodów wyniosła 37%, a zysków 60%. Wzrosła również wartość zysku operacyjnego. EBIT za rok 2017/2018 wyniósł 10,6 mln zł, wobec 7,1 mln zł w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 49%, podano.

"Osiągnęliśmy nasz główny cel, czyli dalszą intensyfikację ekspansji zagranicznej przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostów na rynku polskim. Dzięki kompetencjom, doświadczeniu oraz dopasowanej do rynku strategii powiększyliśmy skalę działalności o nowe kraje i kontrakty. Efektem tego są najwyższe w historii przychody oraz wynik finansowy" - powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

Dane skonsolidowane obejmują wyniki Sescom wraz ze spółkami zależnymi polskimi (Sestore i SDC) oraz zagranicznymi (Sescom GmbH, Sescom Technischer Support GmbH, Sescom Czech Republic s.r.o., Sescom Műszaki Szerviz Kft. oraz Sescom Ltd.), podano również.

"Większość przychodów Grupy Sescom wygenerowana została na rynku polskim. W ubiegłym roku sprzedaż krajowa odpowiadała za 77% skonsolidowanych przychodów. Wartość przychodów osiągniętych w Polsce wyniosła 101,8 mln zł, o ok. 31% więcej niż w poprzedzającym roku obrotowym. Za zwiększenie przychodów ze sprzedaży odpowiadały przede wszystkim wiodące grupy usług Sescom: FM oraz IT Infrastructure" - czytamy dalej.

W minionym roku obrotowym dużą dynamiką wzrostu odznaczała się również sprzedaż zagraniczna. Przychody na poziomie 29,6 mln zł oznaczają poprawę o ok. 60% w stosunku do zagranicznej sprzedaży odnotowanej w roku poprzedzającym. Od lutego 2018 r. spółka realizuje pierwszy stały kontrakt w Holandii, gdzie serwisuje sklepy międzynarodowej sieci odzieżowej. W zakończonym roku obrotowym Sescom zaczął też świadczyć usługi w nowych krajach m.in. wykonał prace z zakresu Facility Management w Hiszpanii czy Portugalii, wskazano także.

Sescom będzie kontynuować ekspansję oraz zwiększać skalę działalności w regionie Europy Zachodniej, budując jednocześnie potencjał handlowy, operacyjny i finansowy do wejścia na inne kontynenty.

"Systematycznie budujemy pozycję lidera europejskiego i przygotowujemy się do konkurowania globalnego. Jednocześnie rozwijamy ofertę, by jeszcze bardziej kompleksowo wspierać klientów i budować z nimi trwałe relacje" - dodał Halbryt.

Spółka planuje także rozszerzyć profil działania o serwis wózków widłowych i podnośników poprzez przejęcie udziałów w spółce Dozór Techniczny. W ten sposób uzupełniłaby ofertę dla obecnych klientów, a także skierowałaby swoje usługi do przedsiębiorstw z kolejnych branż m.in. logistyki i gospodarki magazynowej, podsumowano.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Obecnie obsługuje ponad 34 000 placówek, a portfolio dotychczas obsługiwanych klientów obejmuje ok. 150 firm. Spółka przeniosła 20 marca br. notowania na rynek główny GPW.

