Decyzja o podjęciu pracy przez młodego człowieka, choć godna pochwały, wymaga od rodziców znajomości skomplikowanych zasad Polskiego Ładu i innych przepisów PIT, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przy rocznym rozliczeniu podatkowym.

Ulga na dzieci. Kiedy dochody dziecka mogą pozbawić Cię odliczenia?

Jedną z najpopularniejszych preferencji, którą rodzic może stracić, jest ulga na dzieci, czyli odliczenie od podatku. Jest to znaczące wsparcie dla wielu rodzin, a jego wysokość zależy od liczby dzieci.

Odpis przysługuje rodzicowi wychowującemu dzieci:

•małoletnie – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,

•pełnoletnie, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub ren-tę socjalną – ich dochody też nie mają znaczenia,

•pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia), które się uczą i nie prze-kraczają wspomnianego rocznego limitu dochodów.

Ważne Jeśli Twoje pełnoletnie dziecko (do 25. roku życia), które nadal się uczy, przekroczy w 2025 roku limit 22 546,92 zł dochodu, automatycznie tracisz prawo do ulgi na to dziecko, nawet jeśli jego przychody były zwolnione z PIT dla młodych.

Z ulgi korzystają podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Wysokości odliczeń są następujące:

• na pierwsze i drugie dziecko odliczą od PIT po 1112,04 zł rocznie (miesięcznie 92,67 zł),

• na trzecie 2000,04 zł (co miesiąc 166,67 zł),

•na czwarte i kolejne 2,7 tys. zł (czyli miesięcznie 225 zł).

Przykład Rodzic dwojga dzieci, z których jedno jest pełnoletnim studentem. Jeśli student zarobi w 2025 roku 22 550 zł dochodu (czyli o 3,08 zł więcej niż limit), rodzic straci 1112,04 zł ulgi podatkowej, choć zarobki dziecka mogły być w całości zwolnione z PIT.

Zwolnienie z PIT dla rodzin 4 plus. Limit dochodów dziecka jako pułapka

Rodzice posiadający czwórkę lub więcej dzieci korzystają z bardzo korzystnego zwolnienia z PIT, wprowadzonego przez Polski Ład. Nie płacą podatku dochodowego od przychodu do 85 528 zł rocznie na osobę (czyli maksymalnie 171 056 zł dla dwojga rodziców). Zwolnienie to obejmuje przychody z pracy, działalności gospodarczej (również opodatkowanej stawką liniową lub ryczałtem), umowy zlecenia i zasiłku macierzyńskiego.

Preferencja ta przysługuje również rodzicom, którzy mają pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia), uczące się jeszcze dzieci. Jednak i tutaj czyha pułapka.

Ważne Wystarczy, że jedno dziecko przekroczy limit dochodów wynoszący 22 546,92 zł, a rodzice tracą prawo do tej preferencji dla całej rodziny.

To niezwykle istotna kwestia, ponieważ utrata tego zwolnienia może oznaczać konieczność zapłacenia wysokiego podatku, nawet jeśli własne do-chody rodziców mieszczą się w limitach.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem. Ryzyko utraty korzystnej preferencji

Kolejnym przywilejem podatkowym, który może przepaść z powodu zarobków dziecka, jest prawo do wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem. Ta forma rozliczenia może dać spore oszczędności na podatku, szczególnie gdy dochody rodzica są wysokie. Pozwala ona na opodatkowanie dochodów rodzica i dziecka (jeśli dziecko spełnia warunki) jako jednej osoby, co często przekłada się na zastosowanie niższej stawki podatkowej.

Jeśli jednak pełnoletni syn bądź córka (do 25. roku życia), którzy się jeszcze uczą, przekroczą wspomniany limit dochodów 22 546,92 zł, preferencja ta przepada. Samotny rodzic traci wówczas możliwość skorzystania z tej korzystnej formy opodatkowania, co może oznaczać konieczność zapłaty znacznie wyższego podatku.

Jak liczyć dochody dziecka? To nie jest proste!

Barbara Otrzonsek, doradca podatkowy i menedżer w ATA Tax, zwraca uwagę, że prawidłowe wyliczenie progu zarobków dzieci jest skomplikowane. Przy uwzględnianiu limitu dochodów dziecka, musimy wziąć pod uwagę nie tylko te najpopularniejsze źródła, takie jak wynagrodzenia z wakacyjnych zleceń, ale także:

• dochody ze sprzedaży akcji,

• dochody ze sprzedaży wirtualnej waluty,

• dochody z tzw. innych źródeł, np. z okazjonalnej sprzedaży grafik w internecie.

Ważne Przy wyliczaniu progu zarobków dzieci nie uwzględniamy renty rodzinnej otrzymywanej przez dziecko.

Ekspertka podkreśla, że wyliczenie wcale nie jest łatwe ze względu na różnice w opodatkowaniu poszczególnych rodzajów przychodów. Przykładowo:

•przy umowie o dzieło bierzemy pod uwagę dochód (przychód pomniejszony o koszty),

•przy umowie zlecenia, do której zastosowano zwolnienie z PIT dla młodych (przychody do 85 528 zł rocznie są zwolnione), do limitu li-czymy przychód, a nie dochód, co jest pułapką, bo dziecko myśli, że nie zarabia na potrzeby PIT, a faktycznie jego przychód i tak może naruszyć limit dla ulgi rodzica.

"To wszystko powoduje, że prawo do preferencji łatwo stracić, nawet o tym nie wiedząc" – podsumowuje Barbara Otrzonsek.

Rodzicielskie limity dochodów dla ulgi na dzieci. Problem dla jedynaków

Należy również pamiętać, że same ulgi na dzieci mają swoje własne limity dochodowe, które dotyczą rodziców. Zgodnie z ustawą o PIT, rodzice jedynakabędący małżeństwem mogą skorzystać z odliczenia od podatku tylko wtedy, gdy ich łączny roczny dochód nie przekroczył 112 tys. zł. Taki sam limit mają samotni rodzice. Jeśli natomiast rodzice jedynaka nie są małżeństwem, dochód korzystającego z ulgi nie może przekroczyć 56 tys. zł.

Limity te obowiązują od 2013 r., a ponieważ od tego czasu zarobki znacznie wzrosły, wielu rodziców jedynaków mogło stracić prawo do ulgi, nawet jeśli ich dziecko zarabia niewiele. Na dodatek, dochody liczone na potrzeby tych limitów są sumowane na niekorzystnych zasadach. Z art. 27f ust. 2a ustawy o PIT wynika bowiem, że rodzic musi uwzględnić nie tylko dochody rozliczane według skali (z etatu, zlecenia bądź działalności gospodarczej), ale także z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaży akcji) oraz z biznesu opodatkowane stawką liniową. Wszystko to trzeba zsumować. Dochód wyliczany na potrzeby ulgi możemy pomniejszyć tylko o składki na ubezpieczenia społeczne (a liniowcy także o zdrowotne).

Ważne Limity dochodów rodziców nie obowiązują rodziców mających dwójkę lub więcej dzieci. Dla nich liczą się tylko dochody dzieci.

Czy jest szansa na likwidację progu zarobków dziecka?

O to, czy Ministerstwo Finansów planuje likwidację progu zarobków dziecka, zapytano w interpelacji poselskiej nr 8617. Odpowiedź ministra finansów była jednoznaczna: "Nie prowadzimy prac mających na celu zmianę obecnych zasad". Minister przypomniał, że przez wiele lat limit ten wynosił jedynie 3 089 zł, a Polski Ład znacznie go podniósł i co roku rośnie (w 2024 r. wynosił 21 371,52 zł, a w 2025 r. jest to 22 546,92 zł).

Oznacza to, że w najbliższym czasie rodzice muszą zachować szczególną ostrożność i dokładnie monitorować dochody swoich pełnoletnich, uczących się dzieci, aby nie stracić cennych ulg podatkowych. Wiedza i świadomość są w tym przypadku kluczem do oszczędności.

Podstawa prawna • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-zycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 188 ze zm.)

