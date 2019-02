mBank liczy na wzrost wyniku z opłat i prowizji do 1 mld zł w 2019 roku



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - mBank liczy na wzrost wyniku z opłat i prowizji do 1 mld zł w 2019 roku (z 976 mln zł w ub.r.), poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

"Koszty wydają się być pod kontrolą. Zysk netto jest dobry. Bank w sensie strukturalnym ma bardzo dobrą pozycję. Jeśli chodzi o wynik prowizyjny, oczekujemy, że przekroczy on 1 mld zł w 2019 roku" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

Wynik prowizyjny spadł o 1,6% r/r do 976 mln zł w 2018 r.

"Można powiedzieć, że poza wynikiem z tytułu opłat i prowizji to wynik był lepszy - mamy za sobą bardzo dobry rok z poprawą marży odsetkowej, wynik ROE wyniósł 9,5%. […] Wzrosty o 10-11% w pozycjach bilansowych [w 2018 r.] są wysokie i nadchodzący rok, wydaje nam się, może mieć podobny wymiar. Wynik odsetkowy rośnie, koszty są pod kontrolą - daje to obraz dobry banku" - podsumował prezes.

W 2018 r. wynik odsetkowy wzrósł o 11,5% r/r do 3 496 mln zł, a marża o 10 bp do 2,58%, dzięki zmianie struktury aktywów i stabilnym kosztom finansowania, podał wcześniej bank w prezentacji wynikowej. Podał w niej też, że perspektywy dla mBanku na 2019 r. obejmują m.in. dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego.

W całym 2018 r. bank miał 1316,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1091,53 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r. Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

