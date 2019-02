Grupa Kęty skorygowała prognozę zysku netto na 2019 r. do 261 mln zł



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty skorygowała prognozę zysku netto w 2019 r. do 261 mln zł wobec wcześniej podanej wartości 264 mln zł, podała spółka.

"Prawidłowa wartość szacowanego skonsolidowanego zysku netto za 2018 r. powinna wynosić 264 mln zł (wobec podanego 261 mln zł), natomiast prawidłowy prognozowany skonsolidowany zysk netto na rok 2019 r. powinien wynosić 261 mln zł (wobec podanego 264 mln zł), co oznacza zmianę o -1% (wobec podanej +1%)" - czytamy w komunikacie korygującym informację podaną we wtorek.

Grupa Kęty podała wówczas także, że prognozuje wypracowanie 3 216 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2019 r., wobec 2 987 mln zł szacowanych za ub.r., a także 488 mln zł EBITDA oraz 344 mln zł EBIT w tym roku, wobec odpowiednio 460 mln zł i 334 mln zł szacowanych za 2018 r. Wydatki inwestycyjne mają sięgnąć 284 mln zł wobec 232 mln zł w 2018 r.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)