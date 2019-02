"Przeciwko słynnym sankcjom wobec Rosji walczymy i będziemy walczyć; nie dlatego, że jesteśmy filorosyjscy, ale dlatego, że jesteśmy za Włochami" - powiedział Di Maio w Mediolanie w czasie inauguracji międzynarodowych targów obuwniczych.

"Skoro są firmy, które ponoszą olbrzymie straty z powodu sankcji przeciwko Rosji, słuszne jest to, by zrewidowano to narzędzie, nie zasadę" - dodał lider Ruchu Pięciu Gwiazd.

Stanowczym przeciwnikiem sankcji wobec Rosji jest przywódca współrządzącej Ligi, wicepremier Matteo Salvini.

Zapowiedź podejmowania działań na rzecz zniesienia embarga zapisano w programie rządu Giuseppe Contego. (PAP)