Kilkanaście segregatorów - pisze "GW" - potwierdzało, że austriacki biznesmen wykonał w tej sprawie konkretne działania.

Gazeta podała, że austriacki biznesmen Gerald Birgfellner przekazał swoim rozmówcom dokumentację podczas spotkania 27 lipca 2018 r. w partyjnej centrali przy ul Nowogrodzkiej w Warszawie.

Według dziennika w spotkaniu, które nagrał Birgfellner, brali udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, kuzyn prezesa PiS - Grzegorz Tomaszewski i żona Birgfellnera - jako tłumaczka.

"Austriak, który spotkanie nagrał, przekazał swoim rozmówcom kilkanaście segregatorów dokumentacji. Tomaszewski na polecenie Kaczyńskiego podpisał ich odbiór. Są wśród nich porozumienia w sprawie budowy +K-Towers+ (tak od pierwszej litery nazwiska Kaczyńskiego nazywano wieże), dokumentacja bankowa, umowy i projekty umów z podwykonawcami takimi jak Strabag, pełnomocnictwa prawne, umowy rachunku bankowego czy sprawozdania finansowe" - pisze "GW".

"+Wyborcza+ ma kopie wykazu przekazanych dokumentów z podpisami Tomaszewskiego. Uczestnicy spotkania też o nich rozmawiają, żona Birgfellnera, przekazując dokumenty prezesowi PiS mówi: - Tutaj jest wszystko: w jakim miesiącu co miało być zrobione, kiedy, Harmonogram rozstawiony już na trzy lata. Wszystko tutaj jest. Wszystkie umowy, uchwały, wszystko" - czytamy w "GW".

Potem - pisze "GW" - żona austriackiego biznesmena zapewnia, że przekazywane dokumenty to oryginały i "tłumaczy, że taki sam komplet dokumentów przekazała też zarządowi Srebrnej: - Bo już raz zostały przekazane do pani Kujdy [Małgorzata Kujda - prezes zarządu], bo zawsze przedstawia się wystawia dwa oryginały. Był zarzut do nas, że nigdy nic nie wiedzieli, nigdy nie było ze Srebrną żadnych rozmów, chociaż nawet pani Kujda chodziła do banku [Pekao SA, który miał skredytować budowę wież za 300 mln euro] i miała z nimi rozmowę, więc to głupio wyszło, ona miała już osobisty kontakt..." - relacjonuje GW.

Według "GW" historia przekazania dokumentacji jest zawarta w zawiadomieniu do prokuratury z 25 stycznia 2019 r. "Prawnicy piszą: +Posiadana przez Jarosława Kaczyńskiego dokumentacja pozwala w dowolnym momencie zainicjować procedurę, która zmierza do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a następnie rozpocząć budowę przy ul. Srebrnej 16" - podaje "GW".

