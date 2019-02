Źródło: Conotoxia

Ostatnie dni przyniosły wzrost pozytywnego sentymentu do ryzykownych aktywów, w tym akcji, głównie za sprawą optymizmu odnośnie dalszych kroków podejmowanych w stronę porozumienia handlowego na linii USA-Chiny, a także inflacji dotyczącej zgody co do uniknięcia kolejnego zamknięcia rządu USA.