Przeprowadzono 393 konkursy i 66 naborów pozakonkursowych, podpisano prawie 1,5 tys. umów o dofinansowanie. Wartość umów przekracza 4,6 mld zł.

Marszałek województwa Artur Kosicki (PiS) poinformował, że region z ostatniego, 16. miejsca w kraju na koniec 2018 r. przesunął się na 14. pod względem certyfikacji, czyli rozliczenia wydatków z Komisją Europejską.

"To już jest znaczący postęp" - ocenił Kosicki. Zaznaczył, że jest realizowane "przyspieszenie" w tym względzie, tak jak zapowiadało to PiS w kampanii wyborczej przed jesiennymi wyborami samorządowymi (po wyborach większość w podlaskim sejmiku ma Zjednoczona Prawica - PAP).

Marszałek powiedział, że zarząd województwa dokonał "różnego rodzaju zmian zarówno organizacyjnych, jak i personalnych" w urzędzie marszałkowskim. "Nastąpiły też postępy, jeśli chodzi o realizację programu operacyjnego" - mówił marszałek. "Są postępy, dotrzymujemy słowa, realizujemy to, co żeśmy zapowiedzieli i idziemy cały czas do przodu" - mówił marszałek Kosicki. Dodał, że 15 lutego w urzędzie marszałkowskim gościła delegacja KE, która "też pozytywnie oceniła zmiany organizacyjne, jakie zaszły w departamencie rozwoju regionalnego".

Urząd marszałkowski planuje kolejne uproszczenia dla firm starających się o dofinansowanie swoich projektów.

Dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim Joanna Sarosiek poinformowała, że w porozumieniu z Komisją Europejską będzie realizowany pilotaż, którego celem będzie wypracowanie metodologii pomocy przedsiębiorcom w konkretnym wyliczeniu, na jakie np. dofinansowanie będą mogli liczyć planując np. konkretną inwestycję w OZE. "Czyli nie będzie on (przedsiębiorca) musiał sam dokonywać szacunków finansowych co do wartości projektu" - powiedziała.

Dodała, że udało się także "rozładować kolejkę" wniosków do oceny z konkursów z 2018 r., a "praktycznie na bieżąco" oceniane są wnioski z konkursów, które zakończyły się na przełomie 2018 i 2019 r.

Dyrektor departamentu innowacji i przedsiębiorczości w urzędzie marszałkowskim Emilia Malinowska poinformowała, że będzie również wprowadzona nowa forma wsparcia dla firm - specjalistyczne doradztwo. "Generalnie idea jest jedna, żeby po pierwsze łatwo było złożyć wniosek o dofinansowanie, a po drugie, żeby w trakcie rozliczania projektu nie bazować na przerzucaniu się tą ilością dokumentów finansowych, tylko po prostu rozliczać projekty z efektów" - powiedziała Malinowska.

Na 2019 r. z RPOWP 2014-2020 zaplanowanych jest 31 konkursów, w których do zdobycia będzie 733 mln zł.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka