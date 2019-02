Bittel: wartość programu kolejowego wzrosła do niemal 70 mld zł

Źródło: PAP

Wartość Krajowego Programu Kolejowego (KPK) wzrosła do niemal 70 mld zł dzięki wtorkowej decyzji rządu, który we wtorek zatwierdził zwiększenie wydatków na KPK o 3,2 mld zł - poinformował we wtorek wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel.