Novaturas odnotował 0,23 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 0,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Gino Rossi otrzyma 20 mln zł pożyczki od CCC w celu uregulowania zaległych zobowiązań oraz podtrzymania bieżącej działalności, podała spółka. "Umowa pożyczki została zawarta w celu uregulowania zaległych zobowiązań oraz podtrzymania bieżącej działalności spółki z terminem spłaty na dzień 15 kwietnia 2019 r. Oprocentowanie umowy pożyczki zostało ustalone na warunkach rynkowych i jest oparte o stopę procentową WIBOR 3M powiększona o marżę" - czytamy w komunikacie. Na zawarcie umowy pożyczki zarząd Gino Rossi uzyskał zgodę rady nadzorczej spółki, podano także. "Ponadto spółka informuje, iż CCC wyraziło zgodę na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań do dnia 15 kwietnia 2019 r." - czytamy dalej.

PKN Orlen osiągnął porozumienie z przedstawicielami związków zawodowych dotyczące wzrostu wynagrodzeń i wypłaty nagród dla pracowników spółki w 2019 r., z wyłączeniem kadry zarządzającej. Po raz pierwszy w historii negocjacje ze stroną związkową w tym zakresie udało się zakończyć przed ustalonym w układzie zbiorowym pracy terminem 28 lutego, podała spółka. >>>>

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez MZN Property w styczniu br. wyniosły 2 208 tys. zł, co oznacza wzrost o 17,06% w skali roku, podała spółka. >>>>

InPost udostępnił nową aplikację mobilną na telefony pracujące pod kontrolą systemów IOS i Android, podała spółka. W ramach aplikacji użytkownicy mogą skorzystać bezpłatnie z usług, które obejmują m.in. statusy i śledzenie drogi przesyłek, dodatkowe powiadomienia, możliwość odbioru czy zapłaty za pobraniem. >>>>

Akcje spółki XTPL zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 0,43% i wyniósł 232 zł. >>>>

Sprzedaż gry "Plane Mechanic Simulator" (PMS) w wersji PC, której premiera miała miejsce 13 lutego 2019 r., osiągnęła poziom przekraczający 40 tysięcy kopii, wynika z danych sprzedażowych Valve Corporation (platforma Steam) przedstawionych przez Movie Games. >>>>

- Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci energetycznej ponad 8 tysięcy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2018 r., dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>

APS Energia przyjął do realizacji zamówienia na dostawę wielosystemowych przetwornic statycznych podwagonowych wraz z systemem diagnostyki oraz rejestratorów ciśnień do wagonów do H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS), w ramach podpisanej na czas nieokreślony umowy ramowej z FPS na dostawę towarów, podała spółka. Przyjęte do realizacji dwa zamówienia urządzeń są o wartości netto 13 695 000 oraz 2 849 000 zł, tj. łącznie 16 544 000 zł netto. >>>>

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków, należąca do grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), przeprowadziła kompleksowy remont bloku gazowo-parowego, podała spółka. Jego kluczowym celem była modernizacja turbiny gazowej. Inwestycja ta wpisuje się w realizowany przez PGE program poprawy efektywności energetycznej, który ma na celu m.in. poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 10 tysięcy ton w każdym roku. >>>>

Zarząd Trans Polonii zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki na 18 marca 2019 r. Akcjonariusze mają na nim podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, podała spółka. >>>>

Krzysztof Moska, akcjonariusz Polwaxu, posiadający 1 539 450 akcji spółki, reprezentujących 14,95% udziału w jej kapitale zakładowym i 12,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zażądał zwołania w terminie najpóźniej do 25 marca 2019 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, które miałoby podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, podał Polwax. >>>>

Master Pharm podpisał z nowym potencjalnym inwestorem umowę o zachowaniu poufności w celu dokonania przez niego analizy działalności spółki lub podmiotów z nią powiązanych (due diligence), podała spółka. Potencjalny inwestor to firma z branży, w której działa Master Pharm. >>>>