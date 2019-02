Słowacja: Samoloty MiG-29 mają latać do czasu odbioru myśliwców F-16

Źródło: PAP

Słowacki rząd zgodził się w środę na kontynuowanie do końca 2023 roku - z opcją przedłużenia o dodatkowy rok - współpracy z rosyjską firmą RSK MiG, serwisującą słowackie myśliwce MiG-29. Umożliwi to ich eksploatację do czasu dostarczenia amerykańskich F-16.