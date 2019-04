Legimi przedłuża publiczną emisję akcji serii G do 13 maja



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Legimi przedłuża zapisy na publiczną emisję akcji serii G do 13 maja, podała spółka. Do tej pory spółka pozyskała środki, które w pełni pozwolą na finalizację najważniejszego celu emisyjnego - przejęcia niemieckiej spółki Readfy.

"Trwająca emisja akcji serii G cieszy się dużym zainteresowaniem. Na dzień dzisiejszy zebraliśmy ok. 800 zgłoszeń od zainteresowanych osób, z którymi wciąż się kontaktujemy. Jako spółka sami jesteśmy oferującym, nie współpracujemy z firmą inwestycyjną, dlatego też zdecydowaliśmy się przedłużyć emisję. Często inwestorzy potrzebują czasu, by otworzyć swój pierwszy rachunek maklerski i rozeznać

się w zasadach tego typu ofert. Wśród nowych inwestorów, około połowa to aktywni użytkownicy Legimi, a część z nich dopiero rozpoczyna bardziej aktywne inwestowanie w akcje spółek na GPW - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.



Inwestorzy biorący udział w ofercie akcji Legimi mogą uzyskać dodatkowe bonusy, w formule znanej z equity crowdfundingu. Nowi akcjonariusze spółki otrzymają nagrody już za zapis na 20 akcji o wartości 320 zł, wśród nich są m.in. abonamenty na ebooki i audiobooki bez limitu oraz czytniki ebooków, podano także.

"Na tą chwilę pozyskaliśmy kwotę, która w pełni wystarczy na zrealizowanie kluczowego celu emisji - przejęcie niemieckiej spółki Readfy. Przełoży się to na sprzedaż naszych flagowych usług na rynku niemieckim. Przypomnę, że dzięki tej transakcji zyskujemy dostęp do bazy 400 tys. użytkowników Readfy. Wydłużamy zapisy, ponieważ chcemy w pełni wykorzystać zainteresowanie inwestorów oraz pozyskać środki finansowe, które umożliwią jak najszybszy rozwój na tym rynku" - dodał Małaczyński.

Publiczna emisja akcji serii G potrwa do 13 maja.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.

(ISBnews)