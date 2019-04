Stację regazyfikacji zbudowała Polska Spółka Gazownictwa, należąca do Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

W uroczystości wzięli udział minister energii Krzysztof Tchórzewski, szefowie spółek PSG i PGNiG, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, parlamentarzyści PiS, kandydaci tego ugrupowania w wyborach do europarlamentu Karol Karski i Krzysztof Jurgiel, samorządowcy.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że do 2020 r. w ramach realizowanego programu gazyfikacji w kraju, uda się zrealizować inwestycje, które sprawią, że poziom gazyfikacji w Polsce sięgnie ponad 70 proc. (terytorialnie), a do końca 2022 r. 90 proc. mieszkańców Polski będzie miało możliwość podłączenia się do gazu i korzystania z tego paliwa. Mówił, że uda się to osiągnąć w ramach "Programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022".

Podkreślił, że to ważne "przedsięwzięcie cywilizacyjne", które służy także poprawie czystości powietrza, komfortu życia. Tchórzewski mówił, że w porównaniu do 2018 r. "gaz nie zdrożał". "Ale nie tylko to, jest mniej więcej na poziomie cen z 2015 r." - powiedział minister energii. Ocenił, że gaz zaczyna być coraz bardziej dostępny i rośnie nim zainteresowanie, dlatego "będą likwidowane białe plamy na mapie Polski", gdzie gazu jeszcze nie ma.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak poinformował, że w całej Polsce do 2022 r. powstanie 77 stacji regazyfikacji gazu LNG. "Działamy w całym kraju w granicach, które wyznacza nam zasięg gazociągów przesyłowych, które są w gestii Gaz-Systemu" - mówił Woźniak. Podkreślił, że stacje regazyfikacji nie wymagają takiej sieci, są "rozwiązaniem pomostowym", gaz jest przywożony cysternami w takie miejsce, po regazyfikacji trafia do dystrybucji. Woźniak mówił, że głównymi klientami takiej stacji w Mońkach będą głównie miejscowa mleczarnia, trwają negocjacje z przedsiębiorstwem energetyki cieplnej.