Podczas konferencji w Brukseli Mateusz Morawiecki był pytany o swoją planowaną w tym tygodniu wizytę w USA. Premier przyznał, że w środę będzie w Chicago i Nowym Jorku. "Przede wszystkim mam tam spotkania z inwestorami, ze środowiskami Wall Street w Nowym Jorku, ale także z mediami amerykańskimi i przede wszystkim tymi przedsiębiorcami, którzy chcą w Polsce inwestować" - powiedział.

"My chcemy przyciągać kapitał amerykański na nowoczesne inwestycje, bo to się przekłada na wysokopłatne miejsca pracy. To jest część planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, więc to jest jeden z głównych powodów mojej półtoradniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych" - powiedział.

Morawiecki został również zapytany o premierę filmu "Poland: The Royal Tour", która odbędzie się USA. Premier, który w filmie Petera Greenberga jest przewodnikiem po Polsce, przyznał, że widział tylko jego fragmenty. "Trzymam kciuki, żeby był jak najlepszy do promocji Polski, bo tego przede wszystkim ten film dotyczy" - powiedział.

Premier został również zapytany o spotkanie amerykańskim inwestorem i przedsiębiorcą Elon Muskiem, szefem firmy Tesla, do którego miało dojść w niedzielę. "Rzeczywiście rozmawiałem z panem Elonem Muskiem, czyli jedną z czołowych postaci elektromobilności" - przyznał. "Trzeba poczekać parę miesięcy, żeby były z tej rozmowy z Elonem Muskiem jakieś kolejne kroki, ale rzeczywiście taka rozmowa się odbyła" - dodał. Samą rozmowę premier ocenił jako dobrą.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski