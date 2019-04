Mostostal Warszawa miał 42,78 mln zł straty netto w 2018 r.



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 42,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 24,63 mln zł wobec 21,42 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 013,33 mln zł w 2018 r. wobec 1 099,63 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 38,2 mln zł wobec 5,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"Portfel zleceń Mostostalu Warszawa S.A. na koniec grudnia 2018 roku wyniósł 1 832 531 tys. zł, natomiast grupy kapitałowej wyniósł 2 056 532 tys. zł. Wypełniają go kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego. W obecnym portfelu Mostostalu Warszawa S.A. jak i grupy kapitałowej coraz mniejszy udział ma kontrakt na budowę nowych bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, ponieważ znajduje się on już w końcowej fazie realizacji. Na koniec 2018 roku zaawansowanie prac osiągnęło 97%" - czytamy w raporcie.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,1 mld zł w 2017 r.

