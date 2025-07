Wyższe rachunki dla milionów Polaków od 1 lipca 2025 roku. Szykują się spore podwyżki

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie alarmuje, że po 1 lipca bieżącego roku odbiorcy ciepła systemowego w Polsce mogą stanąć w obliczu znaczących podwyżek cen. Analiza przeprowadzona przez Izbę, opierająca się na danych z 546 lokalnych systemów ciepłowniczych, wskazuje, że wraz z wygaśnięciem obecnych mechanizmów osłonowych, ponad połowa z nich (56 proc.) będzie zmuszona do podniesienia stawek.

Podwyżki od 1 lipca 2025 roku

Prognozowany wzrost kosztów ogrzewania nie będzie jednolity w całym kraju. Jego skala ma być zróżnicowana i wahać się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, w zależności od specyfiki danego regionu oraz technologii stosowanej do produkcji ciepła. Najbardziej dotkliwe podwyżki odczują mieszkańcy zaopatrywani przez systemy oparte na droższych paliwach, które jednocześnie mają ograniczone możliwości modernizacyjne.

Kompleksowa transformacja energetyczna w Polsce

Obecny mechanizm, który do 30 czerwca 2025 roku ogranicza wzrost cen dla uprawnionych odbiorców, jedynie tymczasowo odracza problem. Zdaniem Izby, fundamentalnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie kompleksowej transformacji energetycznej w Polsce. Izba szacuje, że pełna modernizacja sektora ciepłowniczego, obejmująca zarówno źródła wytwarzania energii, jak i sieci przesyłowe, pochłonie do 2050 roku co najmniej 300 miliardów złotych.

Przedstawiciele branży, jak prezes Elektrociepłowni Ciechanów Małgorzata Niestępska, podkreślają, że realizacja tak ambitnych celów inwestycyjnych jest utrudniona przez niskie taryfy, które nie pozwalają przedsiębiorstwom na akumulację niezbędnego kapitału. Dodatkowo, brak długofalowej i spójnej strategii państwowej przerzuca całe ryzyko związane z transformacją na zarządy poszczególnych firm.

W odpowiedzi na te wyzwania, Ministerstwo Klimatu i Środowiska dopiero 12 maja tego roku przedstawiło założenia "Strategii transformacji ciepłownictwa do 2040 roku". Dokument ten zakłada m.in. elektryfikację sektora, promowanie technologii bezemisyjnych (takich jak pompy ciepła czy kotły elektrodowe), cyfryzację oraz reformę modelu taryfowego w taki sposób, by wspierał on wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.