300 plus na wyprawkę szkolną w 2025 roku z programu "Dobry Start". Właśnie ruszył nabór wniosków

Program 300 plus na wyprawkę szkolną 2025, zwany oficjalnie "Dobry Start", to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to ma pomóc rodzicom w zakupie wyprawki szkolnej na nowy rok szkolny 2025/2026. Program "Dobry Start" wprowadza istotne zmiany na nadchodzący rok szkolny 2025/2026. Najważniejszą nowością jest ograniczenie świadczenia wyłącznie do dzieci uczących się w placówkach należących do polskiego systemu oświaty.

Reklama

Dla kogo 300 plus na wyprawkę?

Do programu 300 plus na wyprawkę szkolną w 2025 roku kwalifikują się:

Dzieci uczące się w szkołach, w wieku od 7 do 20 lat (wiek liczony rocznikowo, czyli dziecko musi mieć do 20 lat ukończone przed rozpoczęciem roku szkolnego 2025/2026).

W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności górna granica wieku to 24 lata (również liczona rocznikowo).

Świadczenie przysługuje na uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych oraz specjalnych.

300 plus nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, zerówki ani studentom szkół wyższych. W przypadku dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie przysługuje od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.

Kto nie dostanie 300 plus na wyprawkę?

Od lipca tego roku 300 złotych na wyprawkę nie będzie już przysługiwać:

Dzieciom uczęszczającym do szkół zagranicznych, międzynarodowych lub prywatnych placówek, które realizują programy nauczania innych krajów.

Dzieciom polskich rodziców mieszkających za granicą, nawet jeśli są formalnie zameldowane w Polsce. Jeśli pobrano nienależnie świadczenie, ZUS będzie wymagał jego zwrotu wraz z odsetkami.

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o 300 plus na wyprawkę szkolną mogą złożyć:

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Jeden z rodziców, jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców.

Oboje rodzice, jeśli sprawują opiekę naprzemienną – wtedy każde z nich otrzyma po 150 zł.

Opiekun faktyczny dziecka (osoba sprawująca opiekę i występująca o przysposobienie).

Pełnoletni uczniowie, którzy nie są na utrzymaniu rodziców (np. z powodu ich śmierci lub ustalonych alimentów).

Osoby usamodzielnione opuszczające pieczę zastępczą.

W przypadku dzieci w pieczy zastępczej wnioski mogą składać rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka lub dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jak i kiedy złożyć wniosek o 300 plus na wyprawkę?

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" na rok szkolny 2025/2026 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. Aby mieć pewność, że pieniądze dotrą przed rozpoczęciem roku szkolnego, zaleca się złożenie wniosku najlepiej w lipcu. ZUS gwarantuje wypłatę do 30 września dla wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu. Wnioski złożone później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy, co oznacza, że pieniądze mogą wpłynąć dopiero w październiku lub listopadzie.

Wnioski o 300 plus przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną. Możesz to zrobić za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), bankowości internetowej, portalu Emp@tia. ZUS nie przyjmuje wniosków papierowych. Najczęstszym błędem jest błędne podanie numeru konta bankowego. Pamiętaj, aby kilkukrotnie sprawdzić podany numer – nawet drobna pomyłka może spowodować brak wypłaty świadczenia.