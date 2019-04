Gobarto miało 17,84 mln zł straty netto, 2,33 mln zł straty EBIT w 2018 r.



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Gobarto odnotowało 17,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 31,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 2,33 mln zł wobec 49,23 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług sięgnęły 1 097,4 mln zł w 2018 r. wobec 790,68 mln zł rok wcześniej. Z kolei przychody ze sprzedaży ogółem (obejmujące też przychody ze sprzedaży towarów i materiałów) wyniosły odpowiednio: 2 147,92 mln zł wobec 1 768,82 mln zł w 2017 r.



"Działając w trudnym otoczeniu rynkowym grupa kapitałowa Gobarto osiągnęła przychody o ponad 21% wyższe niż w 2017 roku, które ukształtowały się na poziomie 2,14 mld zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 3,5 mln zł, a wygenerowana przez grupę EBITDA 46,59 mln zł, co oznaczało spadek tych dwóch wartości r/r o odpowiednio 87,8% i 41,3%. Przyczyną takiego stanu rzeczy były stosunkowo niskie wyniki finansowe w segmentach Trzoda chlewna oraz Przetwórstwo" - napisał prezes Marcin Śliwiński w liście do akcjonariuszy.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 8,32 mln zł wobec 15,23 mln zł zysku rok wcześniej.



Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.



