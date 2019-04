Warimpex miał 5,89 mln euro zysku netto, 4,34 mln euro EBITDA w 2018 r.



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Warimpex odnotował 5,89 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 40,54 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 19,83 mln euro wobec 54,7 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,34 mln euro wobec 33,61 mln euro rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,17 mln euro w 2018 r. wobec 42,37 mln euro rok wcześniej.

"W roku obrotowym 2018 przychody hoteli ze sprzedaży spadły na skutek mniejszej liczby pokoi po sprzedaży części obiektów z portfolio wiosną 2017 roku o 55% do 12,4 mln euro. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z kolei o 17% do 15,5 mln euro. Jest to głównie efektem ukończenia pod koniec maja 2017 roku w całości wynajętego obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya w Airportcity St. Petersburg i zakupu dwóch również w całości wynajętych biurowców - Mogilska 41 w Krakowie w grudniu 2017 i B52 w Budapeszcie w maju 2018. Swój udział w przychodach ze sprzedaży w IV kwartale ma także otwarty w październiku 2018 obiekt Ogrodowa Office w Łodzi. Przychody Grupy ze sprzedaży spadły w sumie o 31% do kwoty 29,2 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA zmniejszył się w związku z wysokim wynikiem ze sprzedaży uzyskanym w ubiegłym roku i z niskim udziałem przychodów hoteli w wyniku całościowym na skutek sprzedaży części portfolio. Wskaźnik EBIT spadł głównie na skutek braku zysków ze sprzedaży nieruchomości, podano także.

"Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures spadł z -11,7 mln euro do -14,9 mln euro. Przyczyniły się do tego nieodnoszące się do środków pieniężnych ujemne różnice kursowe w wysokości 11,5 mln euro. W związku z powyższym wynik finansowy za rok 2018 wynosi 5,9 mln euro (2017: 40,5 mln euro)" - czytamy dalej.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.



