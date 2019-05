Na giełdzie metali w Szanghaju metal staniał w poniedziałek o 3,1 proc., najmocniej od 10 miesięcy.

Z kolei na Comex w Nowym Jorku miedź traci teraz 1,3 proc. do 2,7825 USD za funt.

Od piątku cła na wybrane towary importowane z Chin do Stanów Zjednoczonych wzrosną z 10 do 25 procent, a dodatkowe taryfy zostaną nałożone na więcej chińskich produktów - ogłosił w niedzielę na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

Dziesięć miesięcy temu Trump nałożył dodatkowe 10-procentowe cła na import wybranych chińskich towarów o wartości 200 mld dolarów rocznie i sygnalizował, że w styczniu br. taryfy te mogą wzrosnąć do 25 proc. Ponadto Waszyngton wprowadził karne 25-procentowe cła na chińskie towary warte 50 mld dolarów rocznie.

Waszyngton chce w ten sposób wywrzeć presję na Pekin - do zmiany polityki handlowej, w tym do rezygnacji z wymuszania transferów technologii i dotowania rodzimego sektora technologicznego, a także do zapewnienia większej ochrony praw własności intelektualnej.

Podczas szczytu G20 w grudniu 2018 roku USA i Chiny zgodziły się rozpocząć negocjacje w sprawie nowego porozumienia handlowego, ogłaszając tymczasowe "zawieszenie broni" w prowadzonym od miesięcy sporze handlowym.

Amerykański prezydent napisał w niedzielę na Twitterze, że negocjacje handlowe z ChRL postępują zbyt wolno, bo strona chińska próbuje renegocjować to, co już ustalono.

W tym tygodniu do USA miał udać się na kolejną rundę rozmów handlowych wicepremier Chin Liu He. Jednak po decyzjach Trumpa Chiny rozważają teraz opóźnienie tego wyjazdu.

"Wiadomości o cłach są dla rynku wielkim zaskoczeniem" - mówi Jiang Hang, wiceprezes ds. handlu w Jinchuanmaike Metal Resources Co.

"Wydaje się, że rozmowy handlowe idą teraz w przeciwnym kierunku, a to wpływa na nastroje na rynkach. Miedź, której notowania są najbardziej związane z makroekonomią, +oberwała+ najmocniej" - dodaje.

Jiang wskazuje, że teraz bardzo ważna będzie reakcja chińskich władz.

"Jeśli nie uda się podjąć działań w celu powstrzymania podwyżki ceł przez USA od piątku, to ceny na rynkach towarowych mogą zaliczyć kolejną rundę spadków" - ostrzega.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME zdrożała o 1,1 procent do 6.236,00 USD za tonę. (PAP Biznes)