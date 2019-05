Synektik: Wartość umów na dostawę sprzętu i IT wzrosła o ponad 20% r: r w I-IV



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Łączna wartość zawartych przez Synektik kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (zawarte umowy), z terminem realizacji do końca roku finansowego 2018, wyniosła 18,4 mln zł w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 i była wyższa o ponad 20% r/r, podała spółka.

"Powyższa informacja została uznana przez zarząd spółki za istotną i cenotwórczą, ponieważ wartość zawartych umów w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 kwietnia 2019 jest wyższa o ponad 20% od wartości zawartych umów w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 kwietnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej Synektik podał, że wartość kontraktów do realizacji (backlog) w terminie do końca roku finansowego 2018 według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 3,2 mln zł.

"Tym samym potencjał przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT do rozpoznania w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r., według stanu na 30 kwietnia 2019 r., wynosi 21,6 mln zł. Dodatkowo zarząd informuje, że wartość aktywnych ofert (quota log) na dzień 30 kwietnia 2019 roku wynosi 10,5 mln zł" - czytamy także.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)