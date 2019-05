Cognor spodziewa się słabszej EBITDA w II kw., liczy na poprawę w II półroczu



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Cognor spodziewa się, że EBITDA w II kw. 2019 r. będzie niższa r/r i liczy na poprawę w drugiej połowie roku, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

"Myślimy, że to będzie ciężki kwartał, dlatego że spodziewamy się dalszego osłabienia wzrostu gospodarczego w Polsce i całej Unii Europejskiej, popyt na stal będzie różny w zależności od branży" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

W przypadku sektora budowlanego spółka spodziewa się, że II kw. może nawet być lepszy od I kw. Z kolei w motoryzacji odczuwalny jest w szczególności spadek produkcji w Niemczech.

Cognor zakłada, że produkcja stali w Polsce będzie w dalszym ciągu malała w ujęciu kw/kw, co głównie dotyczy ArcelorMittal, działającego w modelu wielkopiecowym (BOF)

"Myślę, że nas nie będzie to dotyczyło, że nadal będziemy pracować na pełnych zdolnościach produkcyjnych, ale z niższymi marżami niż w I kw." - dodał dyrektor finansowy

"Z pewnością będziemy mieć [w II kw.] EBITDA niższą niż rok temu, nawet może być niższa niż I kw. To wszystko przy założeniu, że nie pojawi się 'jak królik z kapelusza' to rozporządzenie [o rekompensatach cen energii dla przemysłu energochłonnego], którego wszyscy oczekujemy" - powiedział.

W I kw. 2019 r. wynik EBITDA wyniósł 26,81 mln zł wobec 57,81 mln zł rok wcześniej.

Spółka zakłada, że rekompensaty objęłyby także I kw. Łączny pozytywny wpływ takiego rozwiązania szacuje na "minimum 20 mln zł" w skali roku. Wielkość ta zależeć będzie jednak od przyjętej ceny referencyjnej.

"Przed nami ciężki kwartał. Nie spodziewamy się fajerwerków, jeśli chodzi o wyniki, i liczymy na to, że kolejne będą lepsze, że II połowa roku przyniesie przynajmniej stabilizację cen" - podsumował Zoła.

Cognor podkreśla też, że w ostatnim okresie różnica poziomu kosztów wsadu hut elektrycznych (EAF) - w tym modelu działa spółka - wobec hut wielkopiecowych (BOF) zmalała i wkrótce koszty EAF mogą zejść poniżej poziomu kosztów BOF.

"Myślimy, że cena złomu spadnie w tym kwartale o 50-100 zł, natomiast i ruda, i węgiel koksowy - jeżeli nic się nie zmieni w czerwcu - będą jeszcze wyższe niż w poprzednim kwartale. Więc hutom wielkopiecowym wzrośnie koszt, a nam spadnie. Myślę spokojnie odrobimy 22 USD/t [różnicy z I kw.]. Myślę, że krzywe przetną się w tym kwartale" - wskazał dyrektor finansowy.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

