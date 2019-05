Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 13% r: r do 14,8 mln zł w kwietniu



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - CDRL zanotowało 14,8 mln zł przychodów z polskiej sieci detalicznej (wzrost o 13% r/r) i 2,1 mln zł przychodów w kanale e-commerce (wzrost o 27% r/r) w kwietniu, podała spółka.

"Za nami rekordowy kwiecień - wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki sprzedażowe w sklepach stacjonarnych i kontynuujemy wzrosty w kanale online. Choć pogoda umiarkowanie nam sprzyjała, to klienci chętnie przychodzili do salonów i dokonywali zakupów. Naszą misją jest, by wychodzić rodzicom naprzeciw i dostarczać dokładnie takich produktów, jakich potrzebują ich dzieci. Osiągane coraz lepsze wyniki ze sprzedaży są dowodem tego, że dobrze wypełniamy to zadanie" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Od stycznia do kwietnia 2019 roku spółka wypracowała łącznie 46,4 mln zł przychodów w polskich sklepach stacjonarnych, co oznacza wzrost o 3%r/r. Łączna sprzedaż w kanale online wyniosła od początku roku 8,8 mln zł wobec 7,1 mln zł rok wcześniej, a zatem wzrosła o 25%, podano również.

Na koniec roku 2018 w skład sieci handlowej grupy wchodziło 501 punktów handlowych. W Polsce zlokalizowanych jest 251 salonów franczyzowych i własnych, w Unii Europejskiej 145, a 105 w pozostałych krajach.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)