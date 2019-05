Cztery z tych chińskich firm, mających siedziby także w Hongkongu, próbowały, z naruszeniem amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu, nabyć pochodzące z USA towary, które wspierałyby irańskie prace nad bronią masowej zagłady i inne programy militarne - wskazał resort handlu USA.

Dwie inne chińskie firmy objęto zakazem, ponieważ uczestniczyły w podlegającym kontroli eksporcie technologii, które zostały potem dostarczone "organizacjom afiliowanym przy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej".

Chińskie firmy objęte zakazem to: Avin Electronics Technology Co Ltd z siedzibą w Shenzhenie; Longkui Qu of Linhai w prowincji Zhejiang; Multi-Mart Electronics Technology Co w Nanhai w prowincji Guangdong; Taizhou CBM-Future New Material Science and Technology Co Ltd z Linhai w prowincji Zhejiang; Tenco Technology Co Ltd z Shenzhenu; Yutron Technology Co Ltd z Shenzhenu.

Avin, Mult-Mart, Tenco i Yutron mają siedziby także w Hongkongu.

Minister handlu USA Wilbur Ross podkreślił w oświadczeniu, że osoby indywidualne, firmy i organizacje na całym świecie będą pociągane do odpowiedzialności za wspieranie prac Iranu nad bronią masowej zagłady. "Ponadto, nie możemy pozwolić, by chińska strategia integracji cywilno-wojskowej podważała bezpieczeństwo narodowe USA przez (...) zakazane transfery technologii aranżowane przez państwowych aktorów" - zaakcentował Ross.

Reuters odnotowuje, że decyzję resortu handlu USA ogłoszono w czasie eskalacji amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. Chińskie ministerstwo finansów ogłosiło w poniedziałek, że wprowadzi cła odwetowe na produkty z USA o wartości 60 mld USD. Środki te mają wejść w życie 1 czerwca i dotyczyć ponad 5 tys. amerykańskich produktów.

Wcześniej ministerstwo handlu w Pekinie ostrzegało, że podejmie działania odwetowe, jeśli prezydent USA Donald Trump wprowadzi podwyżki ceł na chińskie towary.

W zeszłym tygodniu amerykański przywódca podniósł stawki celne z 10 do 25 proc. na produkty chińskie, których sprzedaż w USA ma wartość 200 mld dolarów. Polecił też przedstawicielowi USA ds. handlu Robertowi Lighthizerowi przygotowanie kolejnej listy chińskich produktów, na które będą mogły być nałożone wyższe cła.

