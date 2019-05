Play: Pierwsze wyniki Play Now TV są obiecujące



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Pierwsze wyniki usługi Play Now TV są obiecujące, poinformował prezes operatora Play Jean Marc Harion.

"Od niedawnego startu Play Now TV wyniki tej usługi są obiecujące, ale to wciąż early stage. Podamy pierwsze wyniki wkrótce" - powiedział Harion na spotkaniu z dziennikarzami.

Według jego słów, operator może podać pierwsze efekty wprowadzenia oferty TV pod koniec II kw.

"Jest to usługa agnostyczna - może być używana na jakimkolwiek sprzęcie, choć zachęcamy do korzystania z dostarczanych przez Play. Wchodzimy na nowy rynek, jesteśmy w tym pokorni i mamy sporo do nauczenia. Niemniej jesteśmy pierwszym operatorem, który z tym startuje i liczę, że potwierdzimy wartość produktu w ciągu kilku najbliższych miesięcy" - dodał prezes.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)