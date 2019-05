Creepy Jar miał 0,4 mln zł zysku netto przy 1 mln zł przychodów w I kw. 2019 r.



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Creepy Jar wypracował 0,4 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. (wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej) przy przychodach ze sprzedaży produktów na poziomie 1,04 mln zł, podała spółka. Łącznie od rozpoczęcia sprzedaży gry "Green Hell" w wersji early access spółka zarobiła 2,6 mln zł, generując 5,65 mln zł przychodów. Pełna wersja symulatora przetrwania trafi do sprzedaży latem bieżącego roku.

"Wszystko idzie zgodnie z planem. Finiszujemy, szlifując najmniejsze detale. Jakość, a co za tym idzie zadowolenie i wysokie oceny obecnych oraz przyszłych graczy są dla nas priorytetem" - powiedział prezes Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.

Od początku premiery w trybie early access "Green Hell" trafił do czołówki bestsellerów platformy Steam. Grę oceniło już ponad 3 000 graczy, a średnia ocen pozytywnych to wciąż 83% mimo formuły early access. Według szacunków zarządu sprzed premiery w pierwszym roku życia gry "Green Hell" powinna się sprzedać w liczbie minimum 300 000 egzemplarzy.

Dokładna data premiery zostanie podana przed targami E3, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)