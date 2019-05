Projprzem miał 0,28 mln zł zysku netto, 0,52 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Projprzem Makrum odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Skonsolidowane przychody grupy Projprzem Makrum w I kwartale 2019 roku wyniosły 48,4 mln zł, notując 13% spadek w porównaniu z I kw. 2018 r. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 0,5 mln zł, a zysk netto 0,3 mln. EBITDA grupy wyniosła 0,9 mln zł. Spadek dynamiki wzrostu spowodowany jest głównie ustabilizowaniem się działalności w zakresie budownictwa przemysłowego, które odpowiadało za skokowy wzrost wyników grupy w poprzednich okresach" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Po dynamicznych wzrostach minionych okresów, pierwszy kwartał charakteryzował się spadkiem intensywności realizacji projektów budowlanych i w zakresie konstrukcji stalowych. W omawianym okresie kończyliśmy istotne projekty, był to również intensywny okres negocjacyjny, w którym doszło do podpisania nowych kontraktów w obszarze budownictwa przemysłowego i konstrukcji stalowych" - dodał prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,52 mln zł wobec 4,12 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,36 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 55,38 mln zł rok wcześniej.

W sprawozdaniu za I kw. wyodrębniono trzy główne segmenty operacyjne. Systemy przeładunkowe, czyli segment postrzegany jako najbardziej perspektywiczny w związku z boomem na rynku e-commerce i rozwojem centrów dystrybucyjnych, zanotował przychody na poziomie 29,5 mln zł, co oznacza 10-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W opisywanym okresie segment ten posiadał ponad 60% udziału w przychodach.

Segment budownictwa przemysłowego wypracował 12,9 mln zł przychodu. To pierwszy kwartał w historii Projprzem Budownictwo bez wypracowanego wzrostu, co wynika ze struktury kontraktowania umów. W poprzednich okresach miało miejsce rozliczenie wysokomarżowych umów. Obecnie spółka realizuje najistotniejsze kontrakty na rzecz takich podmiotów jak Starion Poland, Luvena czy Shapers' Polska. W ubiegłym miesiącu zaś, poinformowała o zawarciu dwóch nowych znacznych umów ze spółkami Flextronics oraz Aluplast, o wartości kolejno 23 i 35 mln zł, czytamy dalej.

"Złożoność nowych projektów wymagała w tym przypadku wydłużenia czasu potrzebnego na niezbędne uzgodnienia, w wyniku których doszło do podpisania znaczących umów w pierwszym miesiącu drugiego kwartału, o których informowaliśmy w raportach bieżących. W konstrukcjach stalowych również trwają negocjacje które powinny zakończyć się podpisaniem znaczących kontraktów dla tego sektora. W opinii zarządu powinniśmy odnotować poprawę wyników w kolejnych kwartałach bieżącego roku" - podkreślił Szczeblewski.

Segment maszyn i konstrukcji stalowych obecnie, zgodnie z założeniami strategicznymi, przyjmuje inżynieryjny model działalności, skupiając się na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców, przy ograniczeniu działalności usługowej na cudzej dokumentacji. Efektem tego założenia jest spadek znaczenia segmentu w strukturze przychodów grupy. W minionym kwartale wniósł on 5,6 mln zł. W tym segmencie sprawozdawczym ujęto także sprzedaż najnowszego produktu Grupy – innowacyjnych systemów parkingowych MODULO, podano także.

Do najważniejszych wydarzeń w spółce w pierwszych trzech miesiącach roku należała rekomendacja wypłaty dywidendy na kolejny rok z rzędu, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,55 mln zł wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Przemysłowa Projprzem Makrum S.A. działa w prawie 40 krajach na 3 kontynentach. Grupa prowadzi działalność w segmentach systemów przeładunkowych, budownictwa przemysłowego oraz konstrukcji stalowych i systemów parkingowych. Projprzem Makrum S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku. Od 2016 roku spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Immobile S.A.

(ISBnews)