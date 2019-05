R22 podtrzymuje deklarację podwojenia skali biznesu w 2 lata



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - R22 podtrzymuje deklarację podwojenia skali biznesu w ciągu dwóch lat i zwiększenia bazy klientów do 0,5 mln klientów, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

"Podtrzymujemy naszą deklarację podwojenia skali biznesu (przychodów i wyników) w 2 lata, zdobycia pozycji lidera w CEE i łącznie 500 tys. klientów" - powiedział Dwernicki podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że wraz ze skalą biznesu R22 ma duży potencjał zwiększania ARPU (przychodu na klienta).

"Rośnie nam ARPU i mamy nadal bardzo duże możliwości do jego podnoszenia. Nasze produkty są potrzebne, chociażby usługi e-commerce są coraz bardziej wysublimowane i my dostarczamy do tego odpowiednie usługi. Dzieje się tak zarówno w Polsce, jak i Rumunii" - dodał prezes.

Aktualnie grupa ma łącznie ponad 250 tys. klientów, w tym 200 tys. w segmencie hostingowym, który obsługuje ok. 350 tys. domen.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)