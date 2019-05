Jak poinformował operator polskiego systemu przesyłu paliw, PERN, strona rosyjska zobowiązała się, że do 1 lipca wszystkie trzy nitki rurociągu „Przyjaźń” zostaną oczyszczone, a to oznacza, że do Polski nie trafi żadna dodatkowa partia zanieczyszczonej ropy. Kolejne rozmowy zaplanowane są na 3 czerwca w Moskwie.

