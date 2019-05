Spółka zakończyła procedury depozytowe. W następnym kroku uzupełni dokumentację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w celu dematerializacji akcji, by finalnie ubiegać się w GPW o wprowadzenie papierów do obrotu na NewConnect, podano w komunikacie.

"Budowa nowej, bardziej zdywersyfikowanej pod względem dystrybucji sieci sprzedaży oraz konsekwentne zwiększanie portfolio produktowego przynosi spodziewany rezultaty. Oczekujemy, że ofensywa produktowa pozwoli nam utrzymać korzystną dynamikę w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes Rafał Tomasiak, cytowany w komunikacie.

Na kształt EBITDA i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miał wzrost wydatków na badania i rozwój oraz ich kumulacja w pierwszym półroczu, wskazano również.

"Premiery nowych produktów są główną przyczyną wzrostu przychodów Zortrax. Chcemy utrzymać tempo wzrostu w oparciu o nowe produkty i nowe technologie, dlatego zdecydowaliśmy się na intensyfikację działań badawczych i rozwojowych, które były zaplanowane na przyszłe okresy. To wpływa na bieżącą rentowność, ale jest inwestycją w przyszłość" - dodał Tomasiak.

Realizowane w I kwartale projekty badawcze są dotowane, co oznacza, że ok. 60% poniesionych nakładów, czyli około 1,9 mln zł, zostanie zwrócone, co będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe wyniki. Na wzrost kosztów w I kwartale wpływ miały również wydatki związane z wprowadzeniem nowych produktów. W ostatnich ośmiu miesiącach premierę miało sześć urządzeń Zortrax, podano także.

Zarząd spółki oczekuje dodatnich wartości EBITDA i zysku netto na koniec 2019 r., wskazano w komunikacie.

Zortrax jest wiodącym graczem na rynku globalnej sprzedaży drukarek 3D. Produkty spółki dostępne są w ponad 80 krajach całego świata. Są to m.in. drukarki 3D Zortrax M200 i 3D Zortrax M300, a także oprogramowanie oraz materiały do druku. W globalnym rankingu organizowanym przez platformę 3D Hubs - kategoria najpopularniejsze drukarki 3D w II kw. 2017 roku, drukarka 3D Zortrax M200 awansowała na 3. miejsce na świecie, a także w rejonie Azji i Pacyfiku.

(ISBnews)