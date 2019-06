Vantage Development uruchomił koncept coworkingowy WORKO



Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Vantage Development wystartował z nowym projektem biur serwisowanych z powierzchnią coworkingową WORKO, która powstała na 5. i 6. piętrze biurowca Promenady ZITA we Wrocławiu, podała spółka.

"Chcemy, żeby każdy przedsiębiorca czy freelancer czuł się tu maksymalnie komfortowo. Dom i obowiązki z nim związane, głośna kawiarnia w sercu rynku nie zawsze są najlepszym miejscem do pracy. WORKO pozwoli im nie tylko skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, ale także umożliwi poznanie różnych, kreatywnych ludzi o podobnych zainteresowaniach. A takie znajomości z czasem mogą przerodzić się w nowe kontrakty i projekty biznesowe" - powiedziała koordynator ds. coworkingu w spółce Joanna Gancarz, cytowana w komunikacie.

Działalność WORKO opiera się na elastycznym czasowo i kosztowo najmie miejsca do pracy - od jednego biurka. Osobom, którą zdecydują się pracować przy ul. Słonimskiego 1A, WORKO będzie oferować liczne udogodnienia (wyposażone biura, kuchnię, sale konferencyjne ze sprzętem do wideokonferencji i prezentacji, WIFI oraz dostęp 24/7) oraz wyjątkową atmosferę, podano także.

Promenady ZITA, w którym znajduje się WORKO to budynek biurowy - część inwestycji Promenady Wrocławskie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)