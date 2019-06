Liczba graczy oczekujących na zakup gier PlayWay przekroczyła 5 mln



Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej PlayWay, tzw. Steam Outstanding Wishlist, przekroczyła liczbę 5 mln, podała spółka.

"Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej spółki tzw. Steam Outstanding Wishlist przekroczyła liczbę 5 mln" – czytamy w komunikacie.

Do sprzedaży do klientów w sklepach online, oraz w dystrybucji detalicznej trafiło ponad 100 tys. szt. gry UBOAT, ponad 875 tys. szt gry Car Mechanic Simulator 2018, ponad 900 tys. szt. gry House Flipper, ponad 270 tys. gry Thief Simulator, ponad 86 tys. dodatku do gry House Flipper tj. Garden DLC – a suma sprzedaży ilości dodatków DLC do serii Car Mechanic Simulator przekroczyła 1,6 mln szt., wymieniono także.



"Gra Cooking Simulator produkcji spółki zależnej Big Cheese Studio Sp. z o.o. (dawniej Circus Sp. z o.o.), która miała swoją premierę w dniu 6.06.2019 r. o godz. 17.00 czasu polskiego w sklepie STEAM w ciągu pierwszych 72 godzin przekroczyła sprzedaż 55 tys. kopii. Głównym rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone (22%), dalej Chiny (20%) i Niemcy (9%)" – czytamy dalej.



Raporty sprzedażowe spółki są przestawiane w ilościach brutto. Zgodnie z politykami platform sprzedażowych kupujący mogą odstąpić od zakupu i mają na to zazwyczaj do 14 dni. Wskaźnik refundacji dla gier spółki sprzedawanych poprzez platformę Steam zgodnie z ostatnim raportem oscylował na poziomie 6% w ujęciu ilościowym, zaznaczono również.



Wśród nadchodzących premier największe liczby zapisów posiadają:

1. Bum Simulator - 103 tys.;

2. Junkyard Simulator - 87 tys.;

3. Mr. Prepper - 76 tys.;

4. Tank Mechanic Simulator - 69 tys.;

5. I am Your President - 55 tys.



Jeśli chodzi o gry wydane to największe liczby zapisów przedstawiają się następująco:

1. House Flipper - 649 tys.;

2. Thief Simulator - 379 tys.;

3. Car Mechanic Simulator 2018 – 310 tys.;

4. Uboat – 221 tys.;

5. Cooking Simulator – 140 tys.;

6. Garden Flipper - 73 tys. wymieniono także.



Liczba pobrań Car Mechanic Simulator 18 na urządzenia mobilne przekroczyła 15,8 mln, a aktywnych instalacji jest ponad 1 mln, wskazano również.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)