Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +11%, zaś poddana korekcie sezonowej sięga +9%.

"W ciągu ostatniego roku mogliśmy zauważyć znaczny spadek prognozy zatrudnienia deklarowanej przez polskich pracodawców. Może to jednak wynikać nie tyle z braku chęci kreowania nowych miejsc pracy przez firmy, co z problemów z dostępem do pracowników i obsadzeniem stanowisk. Wiele firm, które obecnie rekrutują zmaga się z rotacją pracowników zwabionych przez konkurencję. Prognoza pozostaje jednak na tyle wysokim poziomie, że osoby poszukujące pracy mogą liczyć na szybkie znalezienie nowego zatrudnienia. Dla nich hossa na rynku pracy nadal trwa. Nieco inaczej wygląda sytuacja z punktu widzenia pracodawców, którzy w nadchodzącym kwartale nadal będą zmuszeni do dalszej rywalizacji o pracownika" - powiedziała dyrektor generalna ManpowerGroup Iwona Janas, cytowana w komunikacie.



"Największe wyzwania czekają przedsiębiorstwa zlokalizowane w południowo-zachodniej części kraju a także działające w transporcie i logistyce. Niestety, polski biznes w dalszy ciągu powinien liczyć się ze zwiększonymi kosztami rekrutacji pracowników, a finalnie - prowadzenia biznesu" - dodała dyrektor.



W zakresie 10 przeanalizowanych w raporcie sektorów rynku, najwyższe prognozy odnotowano w transporcie i logistyce (prognoza netto zatrudnienia na poziomie +16%), natomiast w produkcji przemysłowej (+13%) oraz w przemyśle wydobywczym (+12%).

"Na dobre perspektywy znalezienia nowej pracy mogą także liczyć osoby poszukujące zatrudnienia w branży budowlanej (+11%) i w rolnictwie (+9%). Najmniej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazały restauracje i hotele (+1%) oraz firmy zajmujące się energetyką, gazownictwem i wodociągami (-1%), które chcą redukować etaty. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognozy polepszyły się w czterech sektorach, w czterech pogorszyły się, a w dwóch pozostają bez zmian" - czytamy dalej.



Jak wykazał raport, w zróżnicowaniu regionalnym największego zapotrzebowania na pracowników można się spodziewać w Polsce południowo-zachodniej, z prognozą netto zatrudnienia +15%. Pracodawcy będą rywalizować o kadry także w Polsce północno-zachodniej (+9%) i południowej (+8%). Najsłabszy wynik wskazały firmy z Polski północnej (+5%), ale nadal sygnalizuje on korzystne perspektywy dla osób poszukujących zatrudnienia w tym regionie. W stosunku do ubiegłego kwartału prognozy polepszyły się w trzech regionach, w trzech pogorszyły się.



Raport zawiera dane dla 26 rynków z regionu EMEA (Europa, Blisko Wschód i Afryka).



"Polska z prognozą zatrudnienia na poziomie +9% jest szóstym rynkiem w regionie, ex aequo z Irlandią i Słowacją, gdzie w drugim kwartale 2019 roku będzie najłatwiej o pracę. Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazali pracodawcy z Chorwacji[1] (+23%) i Grecji (+20%), najmniej z Węgier (-2%)" - czytamy w raporcie.



Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od ponad 55 lat, aktualnie wśród 59 000 pracodawców w 44 krajach.

