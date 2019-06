"Umówiliśmy się, że będziemy omawiać datę kolejnego trójstronnego spotkania - konsultacji Rosja-Ukraina-Komisja Europejska - w drugiej połowie września. Po to, by doczekać się wyników wyborów parlamentarnych na Ukrainie, doczekać się sformowania rządu" - powiedział minister po rozmowach z wiceszefem KE, unijnym komisarzem ds. energii Maroszem Szefczoviczem.

Na spotkaniu z wiceszefem KE Nowak zaznaczył, że Moskwa liczy na "pragmatyczne" stanowisko Kijowa w rozmowach o tranzycie rosyjskiego gazu przez Ukrainę po 2019 roku. Zapewnił, że w stanowisku Rosji w tej sprawie "nie ma żadnej polityki".

Tematem rozmów Szefczovicza i Nowaka jest tranzyt gazu do Unii Europejskiej po 2019 roku, gdy wygasają obecne kontrakty na przesył rosyjskiego surowca przez Ukrainę. Według nieoficjalnych informacji Komisja Europejska chce zapobiec ewentualnemu kryzysowi i zapewnić dostawy do krajów unijnych po 31 grudnia 2019 roku.

Rosja realizuje dwa projekty gazociągów, które mogą posłużyć do przesyłania gazu z ominięciem Ukrainy: Nord Stream 2, prowadzący przez Bałtyk z Rosji do Niemiec oraz Turecki Potok (Turkish Stream) przez Morze Czarne. Choć Moskwa zapowiadała wstrzymanie tranzytu przez Ukrainę po wygaśnięciu obecnego kontraktu z Kijowem z końcem bieżącego roku, wszystko wskazuje na to, iż Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony w tym terminie.

Przedstawiciele Rosji sygnalizują, że są gotowi utrzymać przesył gazu przez Ukrainę, jeśli zapewnione zostaną pragmatyczne i rynkowe warunki takiej współpracy. (PAP)

ndz/ ap/