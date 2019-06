Według francuskich służb sejsmologicznych epicentrum trzęsienia znajdowało się w departamencie Maine i Loary (region Kraj Loary), ok. 30 km na północ od miejscowości Bressuire.

Wstrząsy odczuli mieszkańcy m.in. Bordeaux, Nantes, Le Mans, Rennes, Caen.

"Nie była konieczna żadna akcja ratunkowa; ze względów prewencyjnych ewakuowana została jedna szkoła" - poinformowała na Twitterze sąsiednia prefektura Maine i Loary. Na razie nie odnotowano również żadnych szkód.

Jak wyjaśnił w rozmowie z AFP Jerome Vergne, fizyk z Uniwersytetu Strasburskiego, "takie trzęsienie ziemi jest (we Francji) rzadkie, ale nie niespotykane". Wstrząsy o podobnej magnitudzie odnotowuje się we Francji kontynentalnej "co 4-5 lat". (PAP)