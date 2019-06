Unimot wprowadzi po kilkaset hulajnóg blinkee.city w Lublinie i Częstochowie



Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Unimot, jako udziałowiec Green Electricity, właściciela platformy blinkee.city, sam planuje zostać franczyzobiorcą tego systemu, w Lublinie, Częstochowie i Zawadzkiem, czyli w miastach, gdzie posiada własne stacje paliw Avia, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski. Spółka planuje udostępnić w Lublinie i Częstochowie po kilkaset hulajnóg.

"Postaramy się ruszyć z hulajnogami blinkee.city w Lublinie i Częstochowie najpóźniej do września tego roku" - zapowiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Jeszcze nie wiadomo ile dokładnie ich będzie, ale przyjęło się zakładać, że liczba elektrycznych hulajnóg powinna odpowiadać mniej więcej 0,2% populacji danej miejscowości. Oznacza to ok. 650 hulajnóg w przypadku Lublina i 500 w przypadku Częstochowy, dodał.

"Chcemy też wprowadzić hulajnogi w Zawadzkiem, gdzie mamy siedzibę, choć oczywiście mówimy o znacznie mniejszej liczbie urządzeń" - dodał szef Unimotu.

Spółka planuje także wystąpić do parterów sieci Avia w całej Europie z propozycją franczyzy blinkee.city.

"W Europie Zachodniej jest duży udział stacji własnych Avia, a więc prowadzonych przez partnera stowarzyszenia Avia International w danym regionie; mówiąc inaczej przez odpowiedników Unimotu w innych krajach. Do nich zgłosimy się z tą propozycją w pierwszej kolejności. Przysłuchując się dyskusjom w ramach stowarzyszenia wiemy, że w całej Europie właściciele stacji mierzą się z takimi samymi wyzwaniami jak my: jak będzie wyglądać stacja paliw w obliczu nowej mobilności, jak radzić sobie ze spodziewanym spadkiem przychodów ze sprzedaży tradycyjnych paliw. Nie mam wątpliwości, że jeśli przedstawimy im perspektywę dochodowego biznesu, wielu z nich będzie skłonnych weń zainwestować" - powiedział Sikorski.

Prezes Unimotu poinformował również, że spółka jest na dobrej drodze do realizacji z nawiązką przewidywanych oszczędności w 2019 roku na poziomie 13 mln zł.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)