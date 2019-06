Planowana inwestycja będzie polegała na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji gazociągu od węzła Płoty do tłoczni Goleniów oraz gazociągu od terminala Konarzewo do węzła Płoty – poinformowały służby prasowe zachodniopomorskiego wojewody. Inwestorem jest operator gazociągów przesyłowych Gaz-System.

"Baltic Pipe to strategiczny projekt utworzenia nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku" – powiedział cytowany w komunikacie Hinc. "Dzięki niemu, po raz pierwszy w historii możliwe będzie przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Rozbudowa polskiego systemu przesyłowego to warunek konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia" - dodał.

Magistrala ma być oddana 1 października 2022 r. Jej roczna przepustowość to 10 mld m sześc. gazu rocznie, czyli 60 proc. polskiego zapotrzebowania na surowiec.

Inwestorami są polski operator systemu przesyłu gazu Gaz-System i jego duński odpowiednik - Energinet. Polski inwestor odpowiada za rozbudowę naszego systemu przesyłowego, rurę podmorską i ponosi część kosztów tłoczni na duńskiej wyspie Zelandia. Energinet z kolei odpowiada za budowę tej tłoczni, rozbudowę duńskiego systemu przesyłowego i przyłącze gazowe z między Danią i Norwegią.

